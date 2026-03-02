© Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONEDie UBS stuft Palantir hoch und sieht ein enormes Potenzial durch Künstliche Intelligenz. Nach dem Kursrutsch wittern die Analysten eine seltene Einstiegsgelegenheit.Die Schweizer Großbank UBS wird deutlich optimistischer für Palantir. Die Analysten stufen den Software- und Datenanalyse-Spezialisten von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel bleibt bei 180 US-Dollar und damit nur knapp unter dem Wall-Street-Konsens von 184,49 US-Dollar, wie aus Daten von Seeking Alpha hervorgeht. Analyst Karl Keirstead sieht im jüngsten Rücksetzer eine Gelegenheit. "Wir [...] empfehlen Anlegern, diese Abwärtsbewegung von 35 Prozent gegenüber dem Höchststand zu nutzen, um von einem der führenden …Den vollständigen Artikel lesen
