Mersana Therapeutics wird am 15. Mai 2025 auf dem Jahreskongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) Breast Cancer in München klinische Phase-1-Daten für seinen führenden ADC-Kandidaten, emiltatug ledadotin (Emi-Le; XMT-1660), präsentieren. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 0,32 €, was einem dramatischen Rückgang von 91,91% im Jahresvergleich entspricht und damit auf dem 52-Wochen-Tief liegt.

Die Präsentation wird von Dr. Erika Hamilton, Direktorin für Brustkrebsforschung am Sarah Cannon Research Institute, gehalten. Die vorzustellenden Daten umfassen Erkenntnisse aus Dosiseskalations- und Backfill-Kohorten, die das potenzielle Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von Emi-Le bei der Behandlung von Patientinnen mit triple-negativem Brustkrebs (TNBC) nach Vorbehandlungen aufzeigen sollen.

Bereits am 10. Januar 2025 erhielt Mersana eine weitere Fast-Track-Designation von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für Emi-Le. Diese Auszeichnung gilt für die Behandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs bei Patientinnen mit niedrigem HER2-Status oder HER2-negativer Erkrankung, einschließlich TNBC, die zuvor mit einem Topoisomerase-1-Inhibitor-ADC behandelt wurden. Das Fast-Track-Programm der FDA soll die Entwicklung beschleunigen und die Prüfung von Medikamenten erleichtern, die ungedeckten medizinischen Bedürfnissen bei schweren Erkrankungen gerecht werden.

Finanzielle Entwicklung

In den Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 meldete Mersana Kooperationserlöse von 16,4 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal, was die Jahressumme auf 40,5 Millionen US-Dollar brachte. Der Nettoverlust im vierten Quartal belief sich auf 14,1 Millionen US-Dollar oder 0,11 US-Dollar pro Aktie, bei einem Gesamtjahresverlust von 69,2 Millionen US-Dollar oder 0,56 US-Dollar pro Aktie. Zum 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über Barmittel, Barmitteläquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 134,6 Millionen US-Dollar, die voraussichtlich den Geschäftsbetrieb bis ins Jahr 2026 unterstützen werden.

Die jüngsten klinischen und regulatorischen Erfolge positionieren das Unternehmen günstig innerhalb des ADC-Segments des Onkologiemarktes, obwohl der Aktienkurs seit Jahresbeginn um erschreckende 76,77% gefallen ist. Die bevorstehende Präsentation auf der ESMO-Konferenz und die zusätzliche FDA Fast-Track-Designation für Emi-Le unterstreichen das Potenzial von Mersanas Pipeline, signifikante ungedeckte Bedürfnisse in der Krebsbehandlung zu adressieren. Der aktuelle Kurs liegt 84,30% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 2,01 €, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens am Kapitalmarkt trotz vielversprechender wissenschaftlicher Fortschritte widerspiegelt.

