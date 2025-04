Einen Tag vor der Verkündung einschneidender Importzölle in den USA haben sich Investoren an der Wall Street merklich zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex pendelte den Handelstag über um den Vortagesschluss und schloss mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch eine neue Runde weitreichender Zölle ankündigen.Es sei nicht damit zu rechnen, dass der Zollstreit ähnlich glimpflich verläuft wie 2018, als in ...

