Bedeutende Übernahme von GLP Capital Partners für 3,7 Mrd. USD und anstehender CEO-Wechsel prägen die Zukunftsaussichten des Finanzunternehmens

Ares Management Corp., die Muttergesellschaft von Ares Capital, kündigte im Oktober 2024 die Übernahme des internationalen Geschäfts von GLP Capital Partners (ohne China) für 3,7 Milliarden US-Dollar an. Der aktuelle Schlusskurs der Ares Capital-Aktie liegt bei 20,68 Euro, was einem Anstieg von 0,93% im Tagesvergleich entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 23,11 Euro liegt der Kurs jedoch 10,54% niedriger.

Die Übernahme von GCP International zielt darauf ab, Ares' Präsenz im Infrastruktursektor zu erweitern, wobei ein durch den KI-Boom angetriebenes Wachstum, insbesondere bei Rechenzentren und Energieversorgung, erwartet wird. Der Deal umfasst 1,8 Milliarden US-Dollar in bar und Ares-Stammaktien der Klasse A, sowie zusätzliche 1,5 Milliarden US-Dollar, die an die Erreichung bestimmter Leistungsziele geknüpft sind. GCP International verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar, und der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Führungswechsel und finanzielle Entwicklung

Am 5. Februar 2025 gab Ares Capital bekannt, dass Co-Präsident Kort Schnabel mit Wirkung zum 30. April 2025 die Position des Chief Executive Officer übernehmen wird. Diese Ernennung folgt auf die Entscheidung von Kipp deVeer, als CEO zurückzutreten. DeVeer wird weiterhin im Vorstand tätig sein und dem Investitionsausschuss angehören. Dieser Führungswechsel soll Ares Capital in den kommenden Jahren zu weiterem Wachstum und Innovation führen.

Ares Capital veröffentlichte am 5. Februar 2025 seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024. Das Unternehmen kündigte eine Dividende für das erste Quartal 2025 in Höhe von 0,48 US-Dollar pro Aktie an, die am 31. März 2025 an die Aktionäre ausgezahlt wird, die am 14. März 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten eine positive Entwicklung von 8,42% verzeichnet, während sie in den letzten 30 Tagen einen Rückgang von 6,72% erlebte.

Die strategischen Übernahmen und Führungswechsel positionieren Ares Capital gut für zukünftiges Wachstum. Mit einem aktuellen Kurs, der 14,38% über dem 52-Wochen-Tief von 18,08 Euro liegt, und einem 14-Tage-RSI von 71,3, der auf eine überkaufte Situation hindeutet, werden Anleger die weiteren Entwicklungen des Unternehmens aufmerksam beobachten.

