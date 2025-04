Der Schüttguttransport-Konzern passt seine Dividendenpolitik an und erzielt beachtliche Synergien aus der Eagle Bulk-Fusion bei stabilen finanziellen Kennzahlen

Star Bulk Carriers hat im vierten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 42,4 Millionen US-Dollar erzielt. Die Aktie des Schüttguttransport-Unternehmens schloss am Dienstag bei 14,61 Euro und verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten einen erheblichen Rückgang von 33,50 Prozent. Die Time Charter Equivalent (TCE) Erlöse beliefen sich auf 216,8 Millionen US-Dollar, während das EBITDA 106,2 Millionen US-Dollar erreichte, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.

Im Februar 2025 kündigte das Management eine Anpassung der Dividendenpolitik an. Künftig sollen bis zu 60 Prozent des überschüssigen Cashflows als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der verbleibende Teil wird für Aktienrückkäufe, Wachstumsinitiativen und die Erneuerung der Flotte verwendet. Für das vierte Quartal 2024 wurde eine Dividende von 0,09 US-Dollar je Aktie festgelegt. Zusätzlich führte das Unternehmen im Januar 2025 Aktienrückkäufe durch, bei denen 500.000 Aktien im Gesamtwert von über 7,4 Millionen US-Dollar erworben wurden.

Erfolgreiche Integration der Eagle Bulk-Flotte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Star Bulk Carriers ?

Nach der Fusion mit Eagle Bulk Shipping im April 2024 konnte Star Bulk beachtliche Fortschritte bei der Integration der übernommenen Schiffe verzeichnen. Bis zum vierten Quartal 2024 wurden Synergien in Höhe von insgesamt 21,8 Millionen US-Dollar realisiert, wovon allein 12,6 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal erzielt wurden. Diese erfolgreiche Integration stärkt die Marktposition des Unternehmens und eröffnet weitere Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen in der kombinierten Flotte.

Parallel dazu hat Star Bulk seine Finanzierungsstruktur optimiert und neue Kredite zu günstigen Konditionen aufgenommen. Im Dezember 2024 wurde eine Kreditlinie über 43 Millionen US-Dollar mit der Taipei Fubon Commercial Bank genehmigt. Einen Monat später, im Januar 2025, folgte eine weitere Kreditlinie über 185 Millionen US-Dollar mit der ING Bank N.V. Diese Finanzierungen unterstützen die laufende Modernisierung der Flotte und verbessern die finanzielle Flexibilität des Unternehmens.

Positive Langfristperspektive trotz saisonaler Schwächen

Obwohl das erste Quartal im Schüttgutmarkt traditionell schwächer ausfällt und geopolitische Unsicherheiten bestehen, zeigt sich Star Bulk für die mittel- bis langfristigen Aussichten optimistisch. Die geringe Anzahl an Neubestellungen von Schiffen kombiniert mit der Alterung der globalen Flotte könnte die Nachfrage nach Transportdienstleistungen stützen und für ein günstigeres Marktumfeld sorgen.

Die Aktie von Star Bulk befindet sich derzeit fast 43 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 25,45 Euro, das am 27. Mai 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Kurs mit etwa 6 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 13,79 Euro vom 22. Januar 2025 liegt, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet. Mit einem 14-Tage-RSI von 61,4 und einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 34,57 Prozent zeigt die Aktie eine erhöhte Schwankungsbreite, was für Werte aus dem Schifffahrtssektor nicht ungewöhnlich ist.

Anzeige

Star Bulk Carriers-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Star Bulk Carriers-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Star Bulk Carriers-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Star Bulk Carriers-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Star Bulk Carriers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...