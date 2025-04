Griechisches Schifffahrtspapier verzeichnet Kursanstieg nach Jahrestief, bleibt aber deutlich unter Höchstständen. Analysten signalisieren trotz Branchenherausforderungen Potenzial.

Die Aktie des griechischen Schifffahrtsunternehmens Star Bulk Carriers zeigt erste Anzeichen einer Erholung, nachdem sie erst vor wenigen Tagen ihr Jahrestief erreicht hatte. Der Kurs kletterte am Dienstag, dem 8. April 2025, um 3,79 Prozent auf 12,88 Euro, was einen deutlichen Aufschwung nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 11,96 Euro am vergangenen Freitag darstellt. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt die langfristige Performance der Aktie mit einem Minus von 41,43 Prozent im Jahresvergleich weiterhin angespannt. Das Papier notiert aktuell etwa 49 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 25,45 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Besonders besorgniserregend für Anleger ist die Tatsache, dass die Aktie mit einem Wert von 12,88 Euro deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten liegt - mehr als 12 Prozent unter dem 50-Tage- und sogar über 26 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Trotz der schwachen Kursentwicklung bewerten die Finanzexperten die Zukunftsaussichten des Unternehmens überwiegend positiv. Von den sieben Analysten, die die Aktie beobachten, empfehlen vier einen Kauf (57,1 Prozent), während zwei zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 22,24 Euro rund 60 Prozent über dem aktuellen Niveau, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings zeigt die jüngste Tendenz, dass sowohl Umsatz- als auch Gewinnprognosen in den letzten Monaten nach unten korrigiert wurden. Einige fundamentale Kennzahlen sprechen dennoch für die Aktie: Mit einem aktuellen KGV von 4,72 und einem KCV von 3,07 erscheint das Unternehmen, das weiterhin vierteljährlich eine Dividende von 0,09 US-Dollar ausschüttet, aus Bewertungssicht attraktiv positioniert.

