Der Kosmetikhersteller kämpft mit Kurseinbrüchen, eingestellten Produktlinien und angepassten Finanzerwartungen bei gleichzeitigen rechtlichen Auseinandersetzungen.

e.l.f. Beauty musste zuletzt mehrere Rückschläge verkraften. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 63,24 USD befindet sich die Aktie nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 62,41 USD und hat seit Jahresbeginn bereits 48,58% an Wert eingebüßt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 217,33 USD steht ein dramatischer Rückgang von fast 71%.

Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass das Unternehmen seine beliebte Liquid Glitter Eyeshadow-Linie eingestellt hat. Der Lidschatten, der für seine schnell trocknende Formel und schimmernden Effekte geschätzt wurde, ist sowohl aus den Einzelhandelsregalen als auch vom Webshop des Unternehmens verschwunden. Diese Entscheidung löste erhebliche Enttäuschung bei Kunden aus, die ihren Unmut auf verschiedenen Plattformen zum Ausdruck brachten.

Bereits im Februar hatte e.l.f. Beauty seine Prognosen für Jahresumsatz und Gewinn nach unten korrigiert. Als Grund nannte das Unternehmen eine schwächere Nachfrage im Massenmarkt für Beauty-Produkte. Diese Anpassung führte zu einem Kursrückgang von über 20% im erweiterten Handel, was die Bedenken der Investoren hinsichtlich der kurzfristigen Performance des Unternehmens widerspiegelte.

Analysten-Bewertungen und rechtliche Herausforderungen

Analysten zeigen sich derzeit zurückhaltend. DA Davidson senkte das Kursziel von 80 auf 75 USD, behielt aber die Neutral-Bewertung bei. Als Grund wurden eine Verlangsamung des Point-of-Sale-Wachstums und die Strategie des Unternehmens genannt, einen wichtigen Produktlaunch auf April vorzuziehen. Piper Sandler setzte ein Kursziel von 90 USD fest, was einen vorsichtigen Optimismus hinsichtlich der kommenden Produktinitiativen widerspiegelt.

Zudem sieht sich e.l.f. Beauty mit einer Sammelklage konfrontiert, die dem Unternehmen vorwirft, Umsatz-, Gewinn- und Bestandszahlen in seinen Finanzberichten aufgebläht zu haben. Investoren, die Wertpapiere des Unternehmens zwischen dem 1. November 2023 und dem 19. November 2024 erworben haben, müssen ihre Anträge als Hauptkläger bis zum 5. Mai 2025 einreichen.

Marketinginitiativen trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten investiert e.l.f. Beauty weiterhin in Marketinginitiativen zur Steigerung der Markenbekanntheit. Das Unternehmen sponserte das Wonder Women of Wrestling Varsity Tournament und unterstrich damit sein Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Darüber hinaus unterstützte e.l.f. Cosmetics den 10. Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft bei den Vereinten Nationen, bei dem weibliche Astronautinnen und Pionierinnen im MINT-Bereich geehrt wurden.

Die technischen Indikatoren zeigen ebenfalls Warnsignale: Der Kurs liegt 17,59% unter seinem 50-Tage-Durchschnitt und sogar 49,01% unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Mit einem RSI-Wert von 72,6 gilt die Aktie derzeit als überkauft, was in Verbindung mit der hohen Volatilität von 61,77% auf weitere Kursschwankungen hindeutet.

