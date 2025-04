Primaprix wurde 2015 in Madrid gegründet und verfügt laut Fructidor.com bereits über 247 Filialen in Spanien, 11 in Frankreich und 3 in den Niederlanden. Mit über 260 Filialen und 2000 Mitarbeitern feiert Primaprix sein zehnjähriges Erfolgsjubiläum. Bildquelle: Pixabay Das Angebot basiert hauptsächlich auf dem Verkauf von Produkten aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...