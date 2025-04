Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schindler erhält Zuschlag für Aufzüge und Fahrtreppen für Surrey Langley SkyTrain in Kanada



02.04.2025 / 06:30 CET/CEST





Schindler wird für das Projekt Surrey Langley SkyTrain - eine gross angelegte Erweiterung des Verkehrsnetzes der Metro Vancouver in British Columbia, Kanada - insgesamt 20 Aufzüge und 40 Fahrtreppen für acht neue Bahnhöfe liefern. Die 16 Kilometer lange Erweiterung des Surrey Langley SkyTrain-Schnellbahnsystems von Metro Vancouver wird einige der am schnellsten wachsenden Städte der Region miteinan-

der verbinden. Das Projekt umfasst acht neue Bahnhöfe und drei neue Verkehrsknoten-

punkte. Ziel ist es, die regionalen Verkehrsverbindungen zu verbessern und einen schnellen und zuverlässigen Nahverkehr in hoher Taktung zu bieten. Schindler wird mit 20 leistungsstarken Aufzügen und 40 speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelten Fahrtreppen dafür sorgen, dass die Fahrgäste reibungslos zu den erhöhten Bahnsteigen gelangen können. Alle Fahrtreppen entsprechen den Richtlinien der American Public Transportation Association (APTA) für Verkehrssysteme. Zudem werden alle Aufzüge und Fahrtreppen digital vernetzt sein und können im lokalen Technical Operations Center konstant überwacht werden. «Dies ist ein wichtiges Projekt für die Region und wir sind stolz darauf, dass Schindler als Lieferant für Aufzüge und Fahrtreppen ausgewählt wurde. Nahverkehr ist ein Faktor für mehr Lebensqualität für die Menschen die hier leben, arbeiten, ausgehen und studieren», sagt Vikén Martarian, der in der Schindler-Konzernleitung für die Region Amerika und Fahrtreppen verantwortlich ist. «Unsere Partnerschaft mit South Fraser Station Partners, dem Bauunternehmen, das die acht Bahnhöfe bauen wird, ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Produkten mit einem guten Ruf und der Leistungsbereitschaft unserer Teams. Gemeinsam wollen wir für unsere Kunden beste Qualität liefern», sagt Lisa Konnry, Länderchefin von Schindler Kanada. Die Bauarbeiten für den Surrey Langley SkyTrain laufen bereits. Die Inbetriebnahme wird für Ende 2029 erwartet. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

