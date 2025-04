Die Aktie von Schrödinger Inc. (SDGR) bleibt unter Druck und notiert aktuell bei 19,18 USD, was einem Rückgang von knapp 7 Prozent in der vergangenen Woche entspricht. Besonders auffällig ist die negative Jahresentwicklung mit einem Minus von 23,51 Prozent im 12-Monats-Vergleich. Damit liegt der Kurs derzeit fast 33 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 28,52 USD, das erst vor wenigen Wochen am 9. April 2024 erreicht wurde.

Im November 2024 ging Schrödinger eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Novartis AG ein, die ein potenzielles Volumen von bis zu 2,5 Milliarden USD umfasst. Die Vereinbarung beinhaltet eine Vorauszahlung von 150 Millionen USD sowie zusätzliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren, die vom Entwicklungsfortschritt abhängig sind. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Novartis Zugang zu Schrödingers Technologien für computergestützte Wirkstoffforschung zu verschaffen.

Finanzielle Entwicklung und Unternehmensausblick

Im dritten Quartal 2024 meldete Schrödinger einen Nettoverlust von 38,1 Millionen USD, was eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 62,0 Millionen USD im Vorjahresquartal darstellt. Der Gesamtumsatz ging auf 35,3 Millionen USD zurück, verglichen mit 42,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum. Positiv entwickelte sich hingegen der Software-Umsatz, der um 10 Prozent auf 31,9 Millionen USD stieg. Das Unternehmen aktualisierte seine Prognose für das Softwareumsatzwachstum im Gesamtjahr auf 8 bis 13 Prozent.

Die technische Situation der Aktie hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Mit einem Abstand von fast 17 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt von 23,06 USD und einem Rückgang von 7,48 Prozent gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt von 20,73 USD zeigt sich ein anhaltender Abwärtstrend. Gleichzeitig erhöhte sich im Februar 2025 das Relative-Stärke-Rating (RS) von 66 auf 73, was die Kursentwicklung im Vergleich zu anderen Aktien bewertet - höhere Werte deuten auf eine stärkere Performance hin.

Analystenbewertungen und kommende Ereignisse

Analysten haben Schrödinger aktuell mit einer "Halten"-Empfehlung und einem Kursziel von 24,00 USD eingestuft. Dabei erhält das Unternehmen eine "hohe" Branchenbewertung, jedoch nur eine "niedrige" Bewertung im Bereich Management.

Das Unternehmen stellte Ende März auf der Jahrestagung der AACR (American Association for Cancer Research) präklinische Daten vor. Diese Präsentation gewährte Einblicke in die laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens und könnte für die weiteren Geschäftsaussichten von Bedeutung sein. Trotz der aktuellen Herausforderungen könnten die strategischen Partnerschaften und Forschungsfortschritte von Schrödinger dem Unternehmen in der sich entwickelnden Pharmalandschaft neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

