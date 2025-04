Der Spezialist für molekulare Simulationssoftware verzeichnet leichte Kursgewinne trotz herausfordernder Marktphase, während Experten weiterhin Wachstumspotenzial sehen.

Die Schrodinger Inc. Aktie zeigt sich kurz vor mehreren bedeutsamen Konferenzauftritten leicht erholt. Nach einer schwierigen Phase mit einem monatlichen Verlust von knapp 10% konnte das Papier in der vergangenen Woche um 2,66% zulegen und notiert aktuell bei 17,62 EUR (Stand: 10. April 2025, 09:42 Uhr). Diese Erholung kommt zur rechten Zeit, denn das Unternehmen steht vor wichtigen Terminen: Ende April wird Schrodinger gleich drei Forschungsarbeiten beim renommierten American Association for Cancer Research Meeting präsentieren (28.-29. April), gefolgt von der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 30. April.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang mehrheitlich positiv

Trotz der herausfordernden Kursentwicklung der letzten Monate - mit einem Jahresverlust von 29% und einem aktuellen Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,38 USD - halten Experten am Potenzial des Spezialisten für molekulare Simulationssoftware fest. Von zehn Analysten empfehlen sieben die Aktie zum Kauf (70%), während drei weitere zum Halten raten (30%). Das durchschnittliche Kursziel von 30,80 USD deutet auf ein beachtliches Aufwärtspotenzial von rund 58% hin. Bemerkenswert ist, dass selbst das niedrigste Kursziel mit 26 USD noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 5,42 erscheint die Aktie auf den ersten Blick nicht günstig bewertet. Der negative Cash-Flow pro Aktie von -2,46 EUR spiegelt die anhaltenden Investitionen in Forschung und Entwicklung wider, die typisch für wachstumsorientierte Technologieunternehmen im Biowissenschaftssektor sind.

