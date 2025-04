Jerusalem/Gaza - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Ausweitung der israelischen Offensive im Gazastreifen angekündigt.Die Truppen würden Gebiete "von Terroristen und Infrastrukturen säubern und ausgedehnte Gebiete einnehmen, die zu den Sicherheitszonen des Staates Israel hinzugefügt werden", sagte er am Mittwoch. Außerdem rief er die Bevölkerung des Gazastreifens auf, "jetzt zu handeln, um die Hamas zu stürzen und alle Geiseln zurückzugeben".Wie unter anderem die "Times of Israel" berichtet, hat das israelische Militär nach umfangreichen nächtlichen Angriffen im südlichen Gazastreifen eine weitere Division in das Gebiet entsandt. Offenbar rückten die Truppen unter anderem in Rafah vor.