Ludwigsfelde (IRW-Press/02.04.2025) - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Veganz Group AG: Verlustreduzierung 2024 dank Kosteneinsparungen & 6,26 Mio. € Forderungsaktivierung. Weitere Fixkostensenkung um 30%

2. April 2025 - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine deutliche Verlustreduzierung gegenüber 2023 und ein vorläufiges EBITDA in Höhe von minus 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: minus -6,2 Mio. Euro).

Nach umfangreicher anwaltlicher Prüfung der Verträge und Zeichnungsscheine zur am 7. September 2023 veröffentlichten Meldung über eine Kapitalerhöhung von 6,26 Mio. Euro durch die VeGreat LLC, hat die Veganz Group AG diese nunmehr aktiviert und wird alle rechtlichen Maßnahmen zur Einzahlung der Summe auf den Weg bringen. Zu diesem Zweck wird die Einschaltung eines international agierenden Prozessfinanzierers geprüft.

Die seit 2023 konsequent durchgeführten Portfoliooptimierungen zur Profitabilitätssteigerung, haben insbesondere durch Investitionsaufwände und Liquiditätsumschichtungen mit dem Fokus auf den Auf- und Ausbau der neuen Produktionsanlagen für die margenstarken Mililk- und Peas-on-Earth-Produkte zu einem Umsatzrückgang im alten Kerngeschäft geführt.

Die deutlich gestiegene Marktnachfrage im bisherigen Kerngeschäft konnte daher nicht bedient werden, so dass Aufträge in Höhe von 7,0 Mio. Euro gecancelt werden mussten. Aufgrund dessen ist der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 10,8 Mio. Euro (Vorjahr: 16,3 Mio. Euro) zurückgegangen. Dank der rechtzeitig umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen ließ sich ein Großteil der Verluste aus dem entgangenen Umsatz kompensieren.

Zum schnellen Erreichen der Gewinnschwelle hat der Vorstand ein weiteres Programm zur signifikanten Kostenreduktion, beschlossen. Die verabschiedeten Maßnahmen werden unternehmensweit alle Strukturkosten sukzessive um 30 Prozent reduzieren.

Trotz der Einstellung von neuen Mitarbeitern in den Bereichen Produktion sowie Forschung und Entwicklung erwartet der Vorstand, dass die optimierte Zielkostenstruktur bereits ab dem vierten Quartal 2025 in voller Höhe greift.

Der testierte Jahresabschluss 2024 wird am 13. Mai 2025 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Finanzkennzahlen:

EBITDA ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Um das EBITDA zu berechnen, werden zunächst die Umsatzerlöse und die sonstigen betriebliche Erträge addiert. Anschließend werden der Materialaufwand (bestehend aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren), der Personalaufwand (bestehend aus Löhnen und Gehältern sowie sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (angepasst um Einmalaufwendungen, die nicht Teil des normalen operativen Geschäftsverlaufs sind) abgezogen.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations:

Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

