Nvidia ist mit dem Abschlag von -0,6 % in den Tag gestartet. Das ist nach dem gestrigen Tag mit 2,1 % Plus durchaus enttäuschend. Die Aktie konnte sich am Dienstag wieder über die Marke von 100 Euro nach oben schieben und erreiche dabei 101,92 Euro. Nun wird der Kurs auf 101,30 Eruo adjustiert und kämpft ersichtlich wieder damit, die Marke von 100 Euro zu erobern. Was klar ist: Es wird ein Beben geben, in welche Richtung ...

