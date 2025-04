EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

Northern Data und Gcore kündigen strategische Kooperation an, um den Einsatz und das Inferencing von KI grundlegend zu transformieren

Die Kooperation liefert eine full-stack KI-Plattform - von der zu Grunde liegenden Hardware bis zum Inferencing

Das proprietäre Intelligence Delivery Network (IDN) schafft eine Architektur mit geringer Latenz, die weiteren Zugang zum Markt für Inferencing mit einem Volumen von USD 169 Mrd. ermöglicht

Die Everywhere Inference-Plattform von Gcore bietet einen GPU-as-a-Service-Software Layer, der neue Möglichkeiten der Kundenakquise in Bezug auf Unternehmen und Modellentwickler eröffnet

Northern Data hat sich die Option gesichert, die Mehrheit der ausstehenden Anteile an Gcore zu einem festgelegten Preis zu erwerben

Frankfurt am Main und Luxemburg - 02 April 2025 - Die Northern Data AG (Börsenkürzel: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe") ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute eine Kooperation mit Gcore bekannt gegeben. Gcore ist ein globaler Anbieter von Edge-KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen für Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern. Gcore zählt unter anderem Wargaming, Avast, Sandbox Interactive, NHN Cloud und Photon zu seinen Kunden. Die Kooperation wird Northern Data und Gcore als führende Anbieter von kombinierten "AI as a Service"-Lösungen sowie Technologien für die Bereitstellung von KI für Kunden und Modellentwickler positionieren. Wesentlicher Teil der Kooperation ist die Schaffung des Intelligence Delivery Network ("IDN"). Das IDN greift auf ein verteiltes globales Netzwerk mit 180 Präsenzpunkten, einer Netzwerkkapazität von über 200+ Tbps, mehr als 14.000+ Peering-Partner zu und profitiert von der Positionierung der Northern Data Gruppe als einem der größten GPU-Infrastrukturanbieter in Europa. Das IDN wurde speziell für die latenzarme und sichere Bereitstellung von KI-Workloads bei Edge-Anwendungen entwickelt - ein entscheidender Faktor für die breitere Einführung von Inferencing. Laut Bloomberg Intelligence wird der Markt für Inferencing bis 2032 voraussichtlich auf USD 169 Mrd. wachsen. Das IDN wird durch die bestehende hochmoderne Infrastruktur von Northern Data und die Everywhere Inference Software- und Netzwerkarchitektur von Gcore betrieben. Durch die kombinierte Infrastruktur und den Software-Stack wird den Kunden ein leistungsstarkes, vertikal integriertes KI-Toolkit zur Verfügung gestellt, darunter Managed Kubernetes und eine KI-Modellbibliothek. Die Technologie unterstützt dabei den Einsatz von sowohl Open-Source- als auch von selbst entwickelten KI-Modellen. Das gemeinsame Angebot von Northern Data und Gcore wird über eine leicht implementierbare On-Demand-Architektur bereitgestellt und ermöglicht Kunden mit nur wenigen Klicks den Echtzeitzugriff auf diese umfassende Lösung. Northern Data und Gcore maximieren so die Nutzung ihrer jeweiligen Infrastruktur. Darüber hinaus ermöglicht die Kooperation den Zugang beider Unternehmen zu einem größeren und breiteren Kundenportfolio, welches den Einsatz von KI unter höchsten Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Datensouveränität bei effizientem Ressourceneinsatz verfolgt. Die Northern Data Group übernimmt im Zuge der Kooperation mit sofortiger Wirkung zwei Sitze im Board of Directors und hat sich eine Option auf den Erwerb der Mehrheit des ausstehenden Aktienkapitals von Gcore zu einem festgelegten Preis gesichert. Die Ausübung der Option steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der üblichen Due-Diligence-Prüfung durch Northern Data. Gcore erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als USD 80 Mio.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentierte: "Wir kombinieren die HPC- und Rechenzentrums-Infrastrukturexpertise von Northern Data mit der Software-Innovations- und Engineering-Expertise von Gcore. Dadurch können wir unsere Vision der Bereitstellung einer softwaregestützten KI-Infrastruktur über ein global verteiltes Computernetzwerk beschleunigen. Wir befinden uns an einem Wendepunkt, an dem sich der Einsatz von KI-Lösungen rasant entwickelt, und wir glauben, dass diese Kooperation ein wichtiger Bestandteil der nächsten Phase der KI-Adoption sein wird."



Andre Reitenbach, CEO von Gcore, kommentierte: "Durch die Kooperation mit Northern Data erhalten wir und unsere Kunden Zugang zu einem der größten wassergekühlten GPU-Cluster weltweit und wir erschließen erhebliche Rechenzentrumskapazitäten. Diese Zusammenarbeit unterstützt Gcores Mission, die Welt jederzeit und überall mit KI zu versorgen. Dabei nutzen wir die modernste Infrastruktur, um bereits heute die KI-Anwendungen von Morgen bereitzustellen."



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, der flüssigkeitsgekühlte, GPU-basierte Technologie mit hoher Leistungsdichte einsetzt, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir begeistert von dem Potenzial des HPC, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Über Gcore Gcore wurde 2014 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Edge-KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und einem Team von 500 Mitarbeitern, die in acht Niederlassungen weltweit tätig sind, bietet Gcore Lösungen für weltweit führende Unternehmen in zahlreichen Branchen wie Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Gaming und Einzelhandel an. Zu den Kunden zählen Wargaming, Avast, Sandbox Interactive, NHN Cloud und Photon. Gcore verwaltet seine globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und LATAM mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms weltweit. Das Netzwerk von Gcore besteht aus 180 Präsenzpunkten weltweit in zuverlässigen Tier-IV- und Tier-III-Rechenzentren mit einer Gesamtnetzwerkkapazität von über 200 Tbps.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Disclaimer: Diese Mitteilung für Investoren enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese basieren auf den derzeitigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse oder Entwicklungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen - u. a. aufgrund von Veränderungen des wirtschaftlichen oder wettbewerblichen Umfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursänderungen, sowie Änderungen nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Steuerrecht. Weder das Unternehmen noch verbundene Gesellschaften übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



