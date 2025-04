EUR/USD steigt am Mittwoch im frühen europäischen Handel auf etwa 1,0790 - Trump wird am Mittwoch Zölle auf US-Handelspartner einführen. - Die Inflation in der Eurozone kühlte im März stärker als erwartet ab, was die Argumentation für eine Zinssenkung der EZB im März unterstützt - Das Paar EUR/USD handelt am Mittwoch während der frühen europäischen ...

