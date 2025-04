Nachdem der Goldpreis am Dienstag in Indien ein neues Rekordhoch erreicht hat, befindet er sich am frühen Mittwoch in einer Phase der Aufwärtskonsolidierung. Der traditionelle sichere Hafen, der Goldpreis, profitierte von den Tarifbedenken vor der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am 2. April. Zum Zeitpunkt der Erstellung notiert der Goldpreis ...

