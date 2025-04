Linz (www.anleihencheck.de) - Dier schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den vergangenen Monaten mehrfach betont, mittels Devisentransaktionen gegen die CHF-Stärke zu intervenieren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Konkret habe die SNB im vierten Quartal um rund 100 Mio. CHF am Markt interveniert. In Anbetracht der Devisenkäufe von knapp 1,2 Mrd. im Vorjahr und 22,6 allein im letzten Quartal 2023 agiere die SNB bis Dato mit Zurückhaltung. Die derzeit am Markt präsente EUR-Stärke dürfte mitunter ein Grund dafür sein. Derzeit notiere der EUR/CHF bei 0,9530 unter Banken. (02.04.2025/alc/a/a) ...

