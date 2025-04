Die Zeit für TikTok läuft ab. Am 05. April läuft die Frist für einen Verkauf des US-Geschäfts ab. Alle Augen liegen heute Nachmittag auf Tesla. Das erste der MAG Seven Unternehmen wird die Absatzzahlen für das 1. Quartal veröffentlichen. Newsmax wird zum Meme Stock. Die Aktien des langjährigen Freunds von Präsident Trump kamen zu 10 US-Dollar in den Handel und schlossen bei 234 US-Dollar.

