News von Trading-Treff.de Spannende Entwicklungen verzeichnet nun die Aktie von Atos. Die Notierungen sind auch am Mittwoch an der Heimatbörse Paris nicht vorangekommen. Die Aktie verharrt derzeit bei 0,0039 Euro. Damit ist die Chance darauf, dass eine Erholung eintritt, zumindest für den laufenden Tag wohl auszuschließen. Das alles ist überraschend, denn an sich kann oder wird für die Atos ein Kursbeben zu erwarten sein. Bezogen auf die einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...