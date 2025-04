Die Commerzbank-Aktie ist gestern mit Kursgewinnen von 7,4% auf 22,52 EUR in den April gestartet. Rückblick: Nachdem die Notierungen in der vergangenen Handelswoche (-6,4%) eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) vollendet hatten und am Montag bis auf 20,79 EUR zurückgefallen waren, ist es gestern zu einer starken Gegenreaktion ...

