HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1410 Euro belassen. Die strukturellen Überkapazitäten seien eine Herausforderung für die europäischen Autounternehmen, schrieb Analyst Romain Gourvil in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er verwies auf die lustlosen Aussichten für das Produktionswachstum, den Umbruch durch den Transformationsprozess in Richtung Elektroautos und den zunehmenden Wettbewerbsdruck aus China. 2025 und 2026 seien daher umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen der Hersteller zu erwarten - Volkswagen habe diese schon angekündigt, und bei den Zulieferern seien sie bereits in vollem Gange. Bei Rheinmetall verwies Gourvil zudem auf den beginnenden "Super-Zyklus" im Rüstungsgeschäft./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009