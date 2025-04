Die Nordex-Aktie setzt ihren starken Lauf am Mittwoch fort. Bereits am Vortag befügelte ein Auftrag aus Skandinavien den Kurs, der mit Anlauf in Richtung 15-Euro-Marke stürmte. Am Mittwoch gibt es erneut positive News von der Auftragsseite. Diesmal stammen die Bestellungen aus der Türkei. Die Auftragsflut hält an: Wie Nordex am Mittwoch berichtete, bestellte ein türkischer Windenergie-Projektentwickler insgesamt 108 Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 750 Megawatt. Die Auslieferung ...

