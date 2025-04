AUD/USD gewinnt zum zweiten Mal in Folge an positiver Dynamik bei gedämpfter USD-Nachfrage - Die weniger dovishe Perspektive der RBA und die Optimismus über China scheinen den Aussie weiter zu stützen - Handelsbezogene Unsicherheiten erfordern Vorsicht für Bullen vor den US-Zollankündigungen - Das Währungspaar AUD/USD zieht zum zweiten Mal in Folge ...

