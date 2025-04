Die 2G-Energy-Aktie befindet sich weiterhin in einer starken Verfassung. Der kurzfristige Rückgang bis Anfang März konnte zuletzt wieder vollständig ausgeglichen werden. Am Mittwochmorgen verliert sie kräftig und steht aktuell bei 25,50 €. Wie sind hier die weiteren Aussichten? Erfolgsgeschichte geht weiter So lassen sich die Geschäftszahlen vom 1. April kurz und bündig beschreiben. Beim Konzernumsatz wurde wieder ein neuer Rekord aufgestellt; er ...

