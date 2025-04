EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

ElringKlinger erweitert den Konzernvorstand



02.04.2025 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG ElringKlinger erweitert den Konzernvorstand

Ab 01.08.2025 verstärkt Isabelle Damen als CFO den Konzernvorstand

Finanzressort wurde seit dem 01.10.2023 von CEO Thomas Jessulat in Personalunion geführt

Isabelle Damen wird als CFO auch die Bereiche IT sowie Legal & Compliance verantworten Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat zum 1. August 2025 Isabelle Damen neu in den Konzernvorstand berufen. Die Niederländerin übernimmt die Aufgaben als Vorstandsmitglied für Finanzen von CEO Thomas Jessulat, der nach seiner Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden die Funktion des CFO zunächst in Personalunion fortgeführt hatte. Neben den klassischen Finanzbereichen wird Isabelle Damen auch für die Bereiche IT sowie Legal & Compliance verantwortlich sein. Dazu Helmut P. Merch, Aufsichtsratsvorsitzender der ElringKlinger AG: "Wir freuen uns, dass wir mit Isabelle Damen eine ausgewiesene Finanzexpertin für ElringKlinger gewonnen haben. Sie verfügt durch ihre bisherigen Stationen über eine langjährige internationale Erfahrung in global aufgestellten Konzernen und wird gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern die Transformation von ElringKlinger konsequent vorantreiben. Wir danken Thomas Jessulat, dass er nach seiner Ernennung zum CEO in Doppelfunktion das Amt des CFO zunächst weitergeführt hat. Mit der Berufung von Isabelle Damen ist der Vorstand jetzt vollständig und schlagkräftig für die Zukunft aufgestellt." Isabelle Damen (51) verantwortet derzeit als CFO bei Teijin Aramid B.V., einer Tochtergesellschaft des internationalen japanischen Konzerns Teijin Ltd., die Bereiche Finanzen, Recht und Kontinuierliche Verbesserung. Bevor sie 2020 zu Teijin Aramid B.V. stieß, war sie in leitenden Funktionen unter anderem für Sensata Technologies und Thales B.V. tätig. Isabelle Damen hat ein Bachelor-Studium an der Amsterdam Business School erfolgreich absolviert und einen MBA-Abschluss an der ESADE Business School in Barcelona erworben. Über ElringKlinger Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert - mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.





Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von:



ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: 07123 724-88335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com



02.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com