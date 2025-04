Avacon Natur, Tochter des Energieversorgers Avacon, und das Bauunternehmen Gundlach nutzen Abwasser als Wärmequelle für eine Wohnanlage in Hannover. Das Bau- und Immobilienunternehmen Gundlach und Avacon Natur verwirklichen in der Wohnanlage "Südstadt.Leben" in Hannover eine innovative Energieversorgung. Durch die Nutzung von Abwärme aus Abwasser entsteht eine platzsparende und natürlich CO2-neutrale Wärmeversorgung für 32 Eigentumswohnungen und elf sozial geförderte Mietwohnungen mit insgesamt ...

