Bern - Der Schweizer Automarkt ist in der Krise. Gemessen an den Neuzulassungen hat die Branche im Startquartal 2025 das schlechteste Ergebnis seit der Jahrtausendwende eingefahren. In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden von Januar bis März lediglich 52'690 Neufahrzeuge zugelassen. Das sind nochmals 7,9 Prozent weniger als im bereits schwachen Vorjahresquartal, wie der Importverband Auto Schweiz am Mittwoch mitteilte. Markt in «Schockstarre»Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...