Eine zweitägige Veranstaltung der Stiftung Umweltenergierecht würdigt "25 Jahre Erneuerbare-Energien-Gesetz". Einigkeit besteht über die weltweite Bedeutung des Gesetzes für Photovoltaik und andere Erneuerbare. Aber auch darüber, dass der Erfolg stets bedroht war und es auch weiterhin ist. "Ich habe es gehofft" - so antwortet Hans-Josef Fell, vor 25 Jahren als Bundestagsabgeordneter der Grünen maßgeblich an der Entstehung des EEG beteiligt, auf die Frage, ob er damit gerechnet hätte, dass sich mit dem am 1. April 2000 in Kraft getretenen Gesetz die Welt verändern würde. Denn dass dem so ist, darüber ...

