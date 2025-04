Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch wieder nachgegeben. Damit machte sich nach der Erholung am Vortag wieder Vorsicht an den Märkten bemerkbar angesichts der am Abend anstehenden US-Zollankündigungen. Der EuroStoxx50 sank am Mittag um 0,45 Prozent auf 5.296,57 Punkte. Ausserhalb des Euroraums war das Bild ähnlich. Der Schweizer SMI sank um 0,66 Prozent auf 12.602,42 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...