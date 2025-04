Die Vorstellung des neuen Konzeptes durch den CEO Lip-Bu Tan in Las Vegas löste keinen Optimismus aus. Die Intel-Aktie erlitt am Dienstag einen Kursverlust von -2,9% und steht aktuell bei rund 22 US$. Was bedeutet die neue Strategie für den zukünftigen Kursverlauf? Euphorie wieder verflogen Mit der Ankündigung, dass Lip-Bu Tan mit Wirkung vom 18. März neuer CEO wird, stieg die Aktie bis auf knapp 26 US$. Anleger und Marktexperten honorierten diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...