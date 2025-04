Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Unternehmen bündeln ihr Fachwissen, um die digitale Transformation der Fertigungsindustrie mit Cloud-fähigen Angeboten zu beschleunigenRockwell Automation (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, und Amazon Web Services, Inc. (https://aws.amazon.com/) (AWS), gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die digitale Transformation der Fertigungsindustrie zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Kombination von Rockwells Betriebstechnologie (OT) mit den fortschrittlichen Cloud-Diensten und der globalen Infrastruktur von AWS werden Hersteller mit skalierbaren, sicheren und flexiblen Cloud-Lösungen ausgestattet. Diese sollen dazu beitragen, die Anlagenleistung zu optimieren, die Transparenz in der Produktion zu erhöhen und umsetzbare Erkenntnisse aus Rohdaten zu gewinnen.Rockwells tiefgreifendes Branchen-Know-how und innovative Automatisierungslösungen, kombiniert mit den fortschrittlichen Cloud-Fähigkeiten von AWS, befähigen Hersteller dazu, den digitalen Fortschritt effektiver voranzutreiben. Mit den bedeutenden Investitionen von AWS in industrielle Geschäftseinheiten stimmt der Fokus mit Rockwells Kernmärkten überein, darunter Life Sciences, Automobil- und Batterieindustrie, Konsumgüter und andere Industriesektoren. Diese Zusammenarbeit verbessert die Art und Weise, wie beide Unternehmen gemeinsame Kunden bedienen, indem sie Daten vom Shopfloor nahtlos mit der Cloud verbinden und so fortschrittliche Analysen, KI-Anwendungen und industrielle Softwarelösungen ermöglichen."Hersteller benötigen flexible, skalierbare und sichere Lösungen, um die heutigen industriellen Herausforderungen zu meistern", sagte Nicole Denil, Vice President of Market Access bei Rockwell Automation. "Durch die Zusammenarbeit mit AWS erschließen wir neue Möglichkeiten für KI-gestützte Erkenntnisse, Edge-to-Cloud-Konnektivität und Fortschritte in der industriellen Automatisierung. Dies ermöglicht es uns, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen zu ermöglichen, auf ihrer bevorzugten Cloud-Plattform zu arbeiten."Als Teil dieser Beziehung erweitert Rockwell seine Software-as-a-Service innerhalb von FactoryTalk® Hub auf AWS. Damit wird die DataMosaix (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/datamosaix.html) industrial DataOps-Lösung und das das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem (CMMS) Fiix (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/maintenancesuite/fiix.html)® im AWS Marketplace verfügbar gemacht. Weitere FactoryTalk Hub-Lösungen werden später in diesem Jahr im AWS Marketplace verfügbar sein und damit Rockwells Cloud-basierte Angebote weiter ausbauen."Unsere Zusammenarbeit mit Rockwell Automation kombiniert die Führungsposition von AWS im Cloud Computing mit Rockwells Expertise in der industriellen Automatisierung, um umfassendere und leistungsfähigere Lösungen zu liefern", sagte Ozgur Tohumcu, General Manager Automotive and Manufacturing bei AWS."Gemeinsam befähigen wir Hersteller dazu, schnellere Entscheidungen zu treffen und ihre Abläufe zu optimieren, indem wir Betriebsdaten mithilfe der Cloud-Intelligenz von AWS in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Wir setzen nicht nur Technologie ein - wir schaffen einen Weg für Industrieunternehmen, in der sich schnell entwickelnden Branche von heute agiler, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden."AWS ist zudem dem Rockwell Automation PartnerNetwork als Technologiepartner beigetreten. Dieser Meilenstein wird auf der Hannover Messe vom 31. März bis 4. April präsentiert, wo Rockwells neueste Cloud-fähige Industrielösungen am AWS-Stand zu sehen sein werden. Besucher des Standes (Halle 15, Stand D76) erleben Live-Demonstrationen wichtiger Rockwell-Lösungen, die jetzt auf AWS verfügbar sind, darunter:- FactoryTalk DataMosaix - Eine Cloud-basierte Datenmanagementplattform, die die Zugänglichkeit und Erkenntnisse von Industriedaten verbessert und auf Rockwells Zusammenarbeit mit Cognite basiert.- Fiix CMMS - Ein computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem, das Herstellern hilft, die Anlagenleistung zu optimieren, unter Nutzung der robusten Cloud-Infrastruktur von AWS.- Production Logistics - Eine Single-Pane-of-Glass-Lösung für das Management gemischter Flotten von autonomen mobilen Robotern (AMRs) mit optimierter Echtzeit-Produktionsplanung unter Verwendung von KI, die von AWS unterstützt wird.Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Rockwell Automation verbindet die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Mitarbeitende, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.Über das Rockwell Automation PartnerNetworkRockwell Automation ist der Überzeugung, dass wir gemeinsam besser sind - und wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir ein umfassendes, globales Partner-Ökosystem aus marktführender Technologie, hervorragendem Support und Services sowie einem integrierten und optimierten Ansatz für die Geschäftstätigkeit bereitstellen. Durch die Nutzung der Breite an innovativen Technologien und Dienstleistungen dieses Netzwerks ist internationaler Erfolg möglich - ein Angebot, das kein einzelner Anbieter allein bereitstellen kann. Um mehr darüber zu erfahren, wie das PartnerNetwork dazu beiträgt, den Wert des Connected Enterprise zu liefern, besuchen Sie PartnerNetwork Program.