News von Trading-Treff.de Eine schlechte Phase hat nun die Aktie von Palantir wieder erreicht. Die KI-Software-Firma mit besonderen Auftragnehmern in staatlichen Organisationen der USA hat am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von mehr als -2,6 % hinnehmen müssen. Das ist nahe an einer Katastrophe, weil die Erholungsidee für den Titel schon wieder vorbei zu sein scheint. Die Notierungen sind aktuell in den vergangenen fünf Handelstagen um mehr als -10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...