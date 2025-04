SHENZHEN, China (IT-Times) - BYD treibt seine geografische Expansion im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) auf dem afrikanischen Kontinent voran und bringt E-Autos nach Nigeria. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat am 31. März 2025 bekannt gegeben, offiziell den Marktstart in Nigeria zu vollziehen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...