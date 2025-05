Die Erwartungen an Nvidia waren hoch. Und CEO Jenson Huang hat einmal mehr geliefert. Die Zahlen für das erste Quartal waren top, der Ausblick stimmt. Was bedeutet das für die Aktie? Antworten darauf hat in der neusten Ausgabe unter anderem Zukunftsforscher Mario Herger aus dem Silicon Valley.Dagegen hat die Aktie von BYD diese Woche stark gelitten. Die Preissenkungen kamen für viele Anleger überraschend und machen die Margen zunichte. Grundsätzlich gilt jedoch: BYD befindet sich in einer hervorragenden ...

