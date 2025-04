EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Marinomed Biotech AG wurde Opfer von Cyberkriminalität



02.04.2025 / 14:23 CET/CEST

Korneuburg, am 2.4.2025 - Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie Opfer von Cyberkriminalität wurde, die zu einem Mittelabfluss von rund EUR 677.000 durch eine Überweisung an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums führte.



Die Gesellschaft hat Strafanzeigen bei den zuständigen Ermittlungsbehörden eingebracht, arbeitet an der vollständigen Aufklärung des Sachverhalts unter Beiziehung externer Berater und prüft die mögliche Deckung eines allfälligen Schadens durch die Versicherungen der Gesellschaft. Anstrengungen, die getätigte Überweisung rückgängig zu machen bzw. das überwiesene Geld bei der Empfängerbank zu blockieren, blieben bisher erfolglos. Der Vorstand erachtet zum jetzigen Zeitpunkt die Liquidität der Gesellschaft als gesichert.





