Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 1. Quartal 2025

1. Quartal 2025

Die internationalen Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend im Januar und Februar zunächst ungebremst fort.

Zwei Faktoren leiteten dann anfangs März eine kleinere Korrektur ein, deren Umfang mit rund 10% als sehr überschaubar zu bewerten ist. Einerseits waren es die immer wiederkehrenden Ankündigungen von Zöllen auf Waren, die in die USA eingeführt werden sowie andererseits die bisher gescheiterten Friedensverhandlungen betreffend der Ukraine.

Profitieren konnten europäische und chinesische Aktien, wohingegen es in den USA - insbe- sondere für Technologietitel - als auch Japan zu Gewinnmitnahmen kam.

Die aktuellen internationalen Schlagzeilen und Marktreaktionen sind identisch zu 2017, als Trump seine erste Amtszeit antrat. Damals war er nicht so gut vorbereitet und nicht so umfassend beraten wie heute - aber die Schlagworte, insbesondere Zölle, waren die Gleichen. Einmal mehr sind aber die USA von ihren angekündigten Zöllen selbst negativ betroffen, da die geplanten Importzölle auch Zuliefererteile träfen, die die amerikanische Wirtschaft unmittelbar belasten würde. Entsprechend schnell wurde seitens Präsident Trump auch wieder zurückgerudert und andere Zollsätze, Ausnahmen bestimmter Importgüter sowie zeitliche Verschiebungen angekündigt.

2017 lichtete sich der Nebel zügig, als Trump klar wurde, daß er seine US-Wirtschaft am meisten schwächen würde - und so stiegen dann 2017 bis zum Ausbruch von Corona anfangs 2020 die Kurse unter Trump sukzessive an…

Outlook Aktien

Dies ist auch jetzt unsere sehr klare Erwartungshaltung. Entsprechend nutzen wir bei freier Liquidität die aktuelle, kurzfristige Schwäche zum weiteren Aufbau von Aktien.

Die von uns so oft zu Grunde gelegte Chart-Technik, insbesondere basierend auf den fünf Wellen von Elliott, liefert auch heute stabile Informationen: Die Welle 3 wurde an ihrer Unterkante in den letzten Tagen getestet, hielt aber stabil. Wir gehen entsprechend von einer Fortsetzung des Aufwärtstrend in dieser Welle 3, basierend auf den Tiefstkursen des März 2025 aus.

Der seit längerem immer wieder von uns skizzierte kleinere Rücksetzer, d.h. maximal 10%, ist nun entsprechend abgearbeitet. Somit dürfte eine Welle 4 - zumindest zunächst - aufgeschoben werden und ggf. komplett entfallen.

Wir haben unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien und einer stark untergewichteten Position Europa unverändert belassen.

Outlook Anleihen, Investment Grade

Die Zinssenkungsphase läuft auf beiden Seiten des Atlantiks - allerdings schleppender als er- wartet, da steigende Staatsausgaben in den USA (Trump) als auch Deutschland (Merz) die Inflationssorgen wieder in den Vordergrund haben rücken lassen. Dies reicht, um sowohl bei der FED als auch der EZB, Verlangsamungen bei weiteren Senkungen zu überdenken. Wir glauben ausdrücklich nicht, dass die FED ihre Haltung gegen den neuen US-Präsidenten durchhalten können wird.

Entsprechend erwarten wir weitere Zinssenkungen - auch in den USA - die auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin der Treibstoff für Kurssteigerungen der Anleihekurse bilden werden.

Outlook Rohstoffe, Gold

Gold gelang im letzten Quartal das Durchstoßen des all-time-high bei 2.790 US-$/Unze, wel- ches nun bei gut 3.100 US-$/Unze notiert.

Wir haben die Kurse um 2.800 US-$/Unze zu einem Wiedereinstieg genutzt und sind nun mit einer kleineren Position investiert. Entsprechend profitieren wir von den sukzessive neuen All- time-highs, die das gelbe Edelmetall schreibt. Jedoch dürfte der aktuelle Aufwärtstrend bei wieder stärkeren Aktienmärkten etwas nachlassen.

Outlook - Rohstoffe, Wasser und Wasserstoff

Wasser wird zunehmend zu einem knappen Gut. In der laufenden Welle 3 ist nun Gleichschritt mit den US-Technologiewerten zu erkennen. Wir haben unsere kleine Position unverändert gehalten.

Wir sehen im Wasserstoff als Antrieb für PKW auf mittleren und längeren Distanzen sowie für LKW, Busse auf alle Distanzen eine ernsthafte Alternative zum Elektroantrieb. Wasserstoff-Aktien sind eine hochvolatile Beimischung, die etwaig auch noch für eine gewisse Zeit ein Schattendasein haben könnte - dennoch halten wir auch diese Kleinstposition unverändert, da hier ein kurzfristiges Anspringen jederzeit möglich ist.

EUR-USD

Hinsichtlich des USD sind wir unverändert bullish, auch wenn wir jüngst eine harsche Gegenreaktion von rund 6 Cent gesehen haben.

Auch hier ist die Charttechnik sehr hilfreich. Die US-$ Stärke seit 2008, ausgehend von 1,6039 US-$/€, verläuft aktuell bei rund 1,10 US-$/€. Auch dieser Trend hat - ähnlich wie die oben genannte Welle 3 beim S&P500 - jüngst gehalten. Entsprechend werten wir dies auch hier als Bestätigung und gehen von einem nun wieder stärkeren US-$ aus. Unverändert sehen wir dies zunächst in Richtung Parität und dann auch weiter unter 0,96 in Richtung des all-time-highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€. Entsprechend haben wir unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.

Entsprechend haben wir unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.