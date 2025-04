News von Trading-Treff.de In der heutigen Besprechung erfährst du alles, was du über die aktuellen Finanz- und Börsennachrichten wissen musst! Wir analysieren die Aktienmärkte im April, werfen vor dem US-Liberation-Day einen Blick auf DAX & Nasdaq sowie Tesla, Apple und mehr. Außerdem nehmen wir aktuellen Chancen im XLP ETF unter die Lupe und checken, was bei Spotify und Netflix gerade passiert. Klick ins Video und hol Dir die aktuellen Fakten - ...

