Andreas Strobl (Berenberg): "German Bazooka" - Renaissance des deutschen Mittelstands?

März 2025

Die Reform der Schuldenbremse vor rund zwei Wochen markierte einen Paradigmenwechsel in der deutschen Finanzpolitik. Dieser Schritt, vielfach als "German Bazooka" bezeichnet, weckt nach Jahren der Stagflation neue Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung in Deutschland. Die Entscheidung der deutschen Politik löste historische Kursbewegungen an den deutschen Aktienmärkten aus. Vor allem Aktien mit einem vermeintlich starken Deutschland-Exposure konnten hiervon profitieren. In einer aktuellen Studie beleuchten die Aktien-Experten Andreas Strobl, Leiter deutsche Aktien, und Johanna Beeck, Portfoliomanagerin, die Implikationen der jüngsten Entwicklungen für den deutschen Mittelstand. Dabei identifizieren sie Profiteure der neuen fiskalischen Dynamik und erörtern, inwieweit die teils extremen Marktbewegungen bei diesen Aktien gerechtfertigt sind.

Andreas Strobl sagte: "Die verabschiedeten Finanzprogramme sind ein Game Changer für die deutsche Wirtschaft. Deutschland nutzt damit seinen im Vergleich zu anderen europäischen Staaten größeren finanziellen Spielraum, um gezielt in zukünftige Wachstumspotenziale zu investieren. Dies dürfte das wirtschaftliche Wachstum mittelfristig deutlich beschleunigen und dazu beitragen, den Nimbus des "kranken Mannes" in Europa endlich abzulegen. Anleger sollten dennoch eine differenzierte Betrachtung vornehmen, denn nicht jede Kursrallye spiegelt auch ein nachhaltiges Gewinnpotenzial wider."

