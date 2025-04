News von Trading-Treff.de BYD hat auch am Mittwoch einen kleinen Abschlag in Höhe von rund 1 % hinnehmen müssen. Die Aktie ist dabei auf den Wert von 45,25 Euro gefallen. Damit hat der Wert am vierten Tag nacheinander eingebüßt. Dennoch: Seit Ende vergangener Woche hat die BYD trotz der massiven Unruhen am Markt, trotz der Interventionen von Donald Trump, am Ende nur ca. 2 Euro verloren. Das bedeutet auch, dass BYD offenbar relativ resilient gegen ...

