02.04.2025 / 15:54 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 2. April 2025 An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren 42.1 Prozent aller Aktien, respektive 56.6 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde beschlossen: Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 je Aktie am 11. April 2025 (ex-Datum 09. April 2025)

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange für das Jahr 2024

Wiederwahl von Olaf Swantee, Michael Haubrich, Lea Sonderegger und Markus Bernhard in den Verwaltungsrat

Neuwahl von Andreas Wyss in den Verwaltungsrat

Wiederwahl von Lea Sonderegger, Olaf Swantee und Michael Haubrich in das Nomination & Compensation Committee

Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Die BDO AG, Zürich wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Lea Sonderegger als Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee bestätigt. Veränderung im Verwaltungsrat

Gabriela Theus, seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats, hat sich nach 7-jähriger Tätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt. Sie leitete das Audit und Risk Committee während 7 Jahren. Der Verwaltungsrat dankt Gabriela Theus für ihr wertvolles Engagement.

Das Protokoll der Versammlung ist auf der Investor Relations Website von mobilezone

https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/generalversammlung.html verfügbar. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

