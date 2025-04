Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Norbert Sasse von der Solarwerkstatt Lemgo installiert seit den 1990er Jahren Photovoltaikanlagen. Seine Begeisterung für die erneuerbaren Energien hat ihn auch schwierige Zeiten durchstehen lassen. von Ina Röpcke Der Blick aus dem Vorlesungssaal auf das Windrad der Stadtwerke Lemgo: Für Norbert Sasse war das während seines Studiums nicht selten eine verlockendere Perspektive als die in Richtung Tafel. Seine Ausbildung hat er beim Fernmeldeamt Münster (heute Telekom) gemacht und ...

