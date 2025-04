NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im ersten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Angesichts des Gegenwinds in den vergangenen Monaten sei dies aber nicht gerade überraschend gekommen./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 09:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 09:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US88160R1014