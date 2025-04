Bern - In der Schweiz treten schärfere Regeln zur Verminderung des CO2-Ausstosses teilweise rückwirkend per Anfang 2025 in Kraft. Die Industrie hatte im Vorfeld vor einer Überregulierung gewarnt. Umweltschützer gaben zu bedenken, dass die Massnahmen nicht reichten. Das CO2-Gesetz sieht für das Jahr 2030 eine Halbierung der Treibhausgasemissionen der Schweiz gegenüber dem Wert von 1990 vor. Die Verminderung muss zu zwei Dritteln mit Massnahmen im ...

