DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions erweitert globale Präsenz mit der Gründung von ICS Middle East in Dubai

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions erweitert globale Präsenz mit der Gründung von ICS Middle East in Dubai

Vancouver, BC/Dubai, UAE (pta000/02.04.2025/16:46 UTC+2)

Integrated Cyber Solutions (ICS), ein führendes Unternehmen für menschzentrierte Cybersicherheit, freut sich, die Gründung von ICS Middle East mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt zu geben. Diese Expansion stellt einen bedeutenden Schritt in der Mission von ICS dar, die Cybersicherheitsabwehr durch Fokussierung auf den menschlichen Faktor zu stärken - dem häufigsten Schwachpunkt bei Cyberangriffen.

Mit der zunehmenden Komplexität von Cyberbedrohungen, insbesondere durch künstliche Intelligenz (KI), besteht in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ein dringender Bedarf an personalisiertem Mitarbeiterschutztraining und KI-gestützten Sicherheitslösungen. Der Markt für Cybersicherheit im Nahen Osten soll von 15,21 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 37,37 Milliarden USD im Jahr 2033 wachsen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 10,50 % entspricht - getrieben durch digitale Transformation und staatlich unterstützte Initiativen zur Cybersicherheit.

Aufbau einer menschlichen Firewall mit maßgeschneidertem Cyber-Training

ICS ist auf individuell angepasste Cybersicherheitsschulungen spezialisiert, die Mitarbeitende von einem Risiko in eine "menschliche Firewall" verwandeln - eine essenzielle erste Verteidigungslinie gegen Angriffe. Während sich herkömmliche Sicherheitslösungen vorwiegend auf Technik konzentrieren, erkennt ICS, dass Menschen weiterhin das bevorzugte Ziel von Angreifern sind. Durch personalisierte Schulungen vermittelt ICS Mitarbeitenden das Wissen und die Intuition, Phishing, Social Engineering und KI-basierte Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

ICS arbeitet aktiv mit lokalen Unternehmen und Fachkräften zusammen und nutzt bestehende Partnerschaften, um Trainingsprogramme zu entwickeln, die den regionalen Sicherheitsanforderungen und kulturellen Gegebenheiten entsprechen. Zudem wird ICS Schlüsselpersonal aus den USA nach Dubai verlagern, um die Schulungen vor Ort zu leiten und Unterstützung zu bieten.

KI zur Abwehr von KI-gestützten Cyberbedrohungen einsetzen

Die Zunahme KI-gesteuerter Cyberangriffe eröffnet eine neue Front in der Cybersicherheit - eine Herausforderung, der ICS gewachsen ist. Organisationen benötigen KI-Werkzeuge und Schulungen, um Angreifern einen Schritt voraus zu sein, die ihrerseits maschinelles Lernen einsetzen, um Phishing-Kampagnen zu verfeinern, Malware-Angriffe zu automatisieren und klassische Sicherheitslösungen zu umgehen.

ICS steht an der Spitze der Integration von KI in Sicherheitsstrategien und bietet:

• KI-gestützte Bedrohungserkennung und Reaktion: Überwachung und Analyse von Netzwerkaktivitäten in Echtzeit zur

frühzeitigen Erkennung potenzieller Bedrohungen. • KI-basiertes Mitarbeiterschulung: Simulation von KI-generierten Phishing- und Deepfake-Angriffen, um das

Bewusstsein für komplexe Bedrohungen zu stärken. • KI-gestützte Sicherheitstools: Automatisierte Risikobewertung und Reaktionslösungen zur Reduzierung menschlicher

Eingriffe und Stärkung der proaktiven Verteidigung.

Strategische Expansion zur Stärkung der Cybersicherheit im Nahen Osten

"Der Nahe Osten setzt klare Prioritäten in den Bereichen Cybersicherheit, KI und Bildung", sagt Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Unser Fokus auf die 'Humanisierung der Cyberabwehr' und KI-gestützte Sicherheitslösungen macht uns zum idealen Partner für Organisationen, die Bedrohungen einen Schritt voraus sein wollen. Mit unserem umfassenden Angebot an maßgeschneiderten Trainingsprogrammen, KI-Sicherheitslösungen und direkter Beratung bieten wir in diesem schnell wachsenden Markt einen starken Wettbewerbsvorteil."

Mit ICS Middle East erhalten Organisationen in der Region Zugang zu erstklassiger Cybersicherheitsschulung und KI-gestützter Verteidigungsstrategie, um sowohl Mitarbeitende als auch Technologien für die Abwehr moderner Bedrohungen zu wappnen.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittelständische Unternehmen (SMB/SME) menschlich und greifbar gestaltet. Das Unternehmen integriert Lösungen von Drittanbietern, sodass sich Unternehmen kontinuierlich an neue Technologien anpassen können und immer Zugriff auf die neuesten Sicherheitslösungen haben. Neben grundlegenden Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber mit seiner IC360-Plattform ein konsolidiertes Informationssystem, das komplexe Daten in verständliche, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch - ICS vereinfacht komplexe Sicherheitskonzepte und betont die entscheidende Rolle des Mitarbeiterverhaltens in der Cyberabwehr.

Kontakt: Integrated Cyber Solutions info@integrated-cyber.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 203-984-7487 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1743605160894 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2025 10:46 ET (14:46 GMT)