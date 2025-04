EQS-News: COBCO / Schlagwort(e): Vereinbarung

COBCO und Umicore unterzeichnen strategische Liefervereinbarung über Vorprodukte für Kathodenaktivmaterialien (pCAM) zur Verwendung in Batterien von Elektrofahrzeugen



COBCO und Umicore unterzeichnen strategische Liefervereinbarung über Vorprodukte für Kathodenaktivmaterialien (pCAM) zur Verwendung in Batterien von Elektrofahrzeugen JORF LASFAR (Marokko), den 28. März 2025/APO Group/ -- COBCO, das Joint Venture über Batteriematerialien zwischen AL MADA und CNGR Advanced Materials, hat eine strategische langfristige Liefervereinbarung mit Umicore, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der zirkulären Materialtechnologie, unterzeichnet. Dabei geht es um die Lieferung von Vorprodukten für Kathodenaktivmaterialien (precursor cathode active materials, pCAM), die in Batterien von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Gemäß der Vereinbarung wird COBCO leistungsfähige NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) pCAM aus seiner gerade in Betrieb genommenen Produktionsanlage in Jorf Lasfar (Marokko) liefern. Diese Materialien werden in die Produktionslinien von Umicore für Kathodenaktivmaterialien (CAM) eingespeist, um die internationalen Kunden zu versorgen und zum Fortschritt einer nachhaltigen Mobilität in Europa und darüber hinaus beizutragen. Diese Partnerschaft zeigt das wachsende Momentum beim Aufbau einer robusten, transparenten und kohlenstoffarmen Batteriewertschöpfungskette in der EMEA-Region. Das hochmoderne Werk von COBCO wird gemäß den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards betrieben und nutzt das Potenzial von Marokko für erneuerbare Energie, um den CO 2 -Fußabdruck seiner Produkte deutlich zu reduzieren. "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Ziel von COBCO dar, ein strategischer Lieferant von kohlenstoffarmen, hochwertigen Batteriematerialien für Weltmarktführer im Bereich Elektromobilität zu werden," erklärte Allen Luo, CEO von COBCO. "Wir sind stolz, einen Beitrag zur verantwortlichen Beschaffung und der Verpflichtung zur Kreislaufwirtschaft von Umicore zu leisten und gleichzeitig die Produktion von kritischen Batteriematerialien fest in Marokko zu etablieren." Die Anfang 2025 in Betrieb genommenen ersten Produktionslinien von COBCO bilden das Fundament für ein umfassenderes Programm zur industriellen Entwicklung. Zusätzlich zu NCM pCAM erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten um Lithiumeisenphosphat (LFP)-Kathodenmaterialien und Black-Mass-Recycling - wodurch ein integriertes und zirkuläres Ökosystem für Batteriematerialien mit einer Gesamtkapazität von 70 GWh geschaffen wird, was ausreicht, um mehr als eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr anzutreiben. Vertrieben von der APO Group im Namen von COBCO. Bild herunterladen: https://apo-opa.co/3RmPpPE (Bildunterschrift: COBCO hat schon seine ersten Produktionslinien in Betrieb genommen und etabliert die Produktion von kritischen Batteriematerialien in Marokko). Um weitere Informationen über COBCO zu erhalten: Investor Relations Hugo Mo motan@cngrgf.com.cn Medienkontakte: Lyu Min lyumin@cobco.tech Über COBCO:

COBCO ist ein Joint Venture zwischen AL MADA, einem führenden panafrikanischen Investmentfonds, und CNGR Advanced Materials, einem weltweit führenden Produzenten von Materialien für High-Tech-Lithium-Ionen-Batterien. COBCO, das seinen Sitz in Marokko hat, entwickelt eines der modernsten Zentren für Batteriematerialien, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Innovation und Schaffung eines Mehrwerts für die Region liegt.



