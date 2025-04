Zürich - Am Mittwoch standen die Aktienmärkte rund um den Globus unter Druck - auch in der Schweiz. Vor den Zoll-Bekanntmachungen des US-Präsidenten Donald Trump hätten sich die Anleger zurückgehalten, hiess es im Handel. Denn am sogenannten «Liberation Day» dürfte Trump neue Zölle verkünden - seine Rede startet aber erst um 22 Uhr europäischer Zeit. Die wichtige Frage sei, welchen Ansatz Trump wählen werde, hiess es weiter. Eine moderate Ankündigung ...

