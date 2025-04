Die neue Kooperation zwischen Rockwell Automation und Amazon Web Services beschleunigt die Digitalisierung in der Fertigungsbranche mit innovativen Cloud-Technologien.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) und Amazon Web Services (AWS) haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, die darauf abzielt, die digitale Transformation in der Fertigungsindustrie zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit verbindet Rockwells umfassende Expertise in der industriellen Automatisierung mit den leistungsstarken Cloud-Diensten von AWS. Diese Kooperation ermöglicht es Herstellern, skalierbare, sichere und flexible Cloud-Lösungen zu nutzen, die die Anlagenleistung optimieren, die betriebliche Transparenz erhöhen und datengestützte Entscheidungsfindung fördern. Die Rockwell-Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete einen Anstieg von 0,62 Prozent auf 260,34 Dollar an der New Yorker Börse.

Neue Cloud-Lösungen auf der Hannover Messe präsentiert

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erweitert Rockwell sein Software-as-a-Service-Angebot innerhalb der FactoryTalk® Hub-Plattform auf AWS. Die DataMosaix-Lösung für industrielles DataOps und das Fiix-System für computergestütztes Wartungsmanagement sind nun im AWS Marketplace verfügbar. Weitere FactoryTalk Hub-Lösungen sollen noch in diesem Jahr folgen. Nicole Denil, Vizepräsidentin für Global Market Access bei Rockwell Automation, betonte die Notwendigkeit flexibler, skalierbarer und sicherer Lösungen zur Bewältigung der heutigen industriellen Herausforderungen. AWS ist zudem dem Rockwell Automation PartnerNetwork als Technologiepartner beigetreten. Diese Partnerschaft wird auf der Hannover Messe (31. März bis 4. April) präsentiert, wo Rockwells neueste cloud-fähige industrielle Lösungen am AWS-Stand zu sehen sein werden. Zu den Hauptlösungen gehören FactoryTalk DataMosaix, Fiix CMMS und Production Logistics - ein KI-gestütztes System zur Verwaltung autonomer mobiler Roboter und zur Optimierung der Echtzeit-Produktionsplanung.

