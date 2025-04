NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit Blick auf die Übernahme von Dotmatics auf "Buy" mit einem Kursziel von 261 Euro belassen. Mit diesem Geschäft könne Siemens besser mit der französischen Dassault Systemes konkurrieren, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese habe in dem betreffenden Branchensegment eine führende Stellung inne./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 15:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 15:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101