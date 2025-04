New York - Nach erneut starken Kursschwankungen haben die US-Börse am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Unmittelbar vor den mit grosser Spannung erwarteten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump war die Tendenz freundlich. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,56 Prozent auf 42.225,32 Punkte. Allerdings könnten nach der Rede Trumps die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt werden. Angesichts der Unsicherheiten rund um Importzölle, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...